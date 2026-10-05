🤑Проект закона о повышении в среднем в два раза штрафов за нарушение общественного порядка внесен в Госдуму В среднем примерно в два раза предлагается повысить нижние и верхние пределы административных штрафов.
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