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Тульский диетолог Бурякова назвала витамины для повышения иммунитета и предотвращения осенней хандры | ТСН24

Тульский диетолог Бурякова назвала витамины для повышения иммунитета и предотвращения осенней хандры | ТСН24

Правильное питание и витамины могут помочь человеку предотвратить осеннюю хандру. О том, как правильно подготовиться к изменению светового дня и замедлению метаболизма, Тульской службе новостей рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

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