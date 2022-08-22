Тульский диетолог Бурякова назвала витамины для повышения иммунитета и предотвращения осенней хандры | ТСН24

Правильное питание и витамины могут помочь человеку предотвратить осеннюю хандру. О том, как правильно подготовиться к изменению светового дня и замедлению метаболизма, Тульской службе новостей рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.
Правильное питание и витамины могут помочь человеку предотвратить осеннюю хандру. О том, как правильно подготовиться к изменению светового дня и замедлению метаболизма, Тульской службе новостей рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.
Свежие комментарии