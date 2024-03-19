Final Fantasy 7 Rebirth и Unicorn Overlord получили отличные оценки от Edge Вышел новый номер изв...

Final Fantasy 7 Rebirth и Unicorn Overlord получили отличные оценки от EdgeВышел новый номер известного британского журнала Edge, и по традиции в этом номере представлены различные оценки, среди которых особенно отличились Final Fantasy 7 Rebirth и Unicorn Overlord, а Foamstars и Skull and Bones подверглись жесткой… источник.