"Нью-Джерси Девилз" победил "Ванкувер" со счетом 4:1 в НХЛ

В Ньюарке "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче НХЛ 4:1. Дубль оформил Нико Хишир. Йеспер Боквист и Йеспер Братт добавили еще по голу.
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