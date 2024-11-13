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Остров площадью 4 гектара продают по цене квартиры. За покупку есть возможность получить ВНЖ Шотландии

Остров площадью 4 гектара продают по цене квартиры. За покупку есть возможность получить ВНЖ Шотландии

Маленький остров Эйлиан Лох Осэр на западном побережье Шотландии ищет нового владельца. Участок земли размером в 4 гектара продается по цене московской квартиры — плюс еще и в том, что приобретение подобное недвижимости поможет покупателю претендовать на шотландский ВНЖ.

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