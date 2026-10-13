Юрий Никулин мог сыграть Деточкина, Ивана Грозного и Тушина — а сыграли Смоктуновский, Яковлев и Трофимов

Деточкин в «Берегись автомобиля», Иван Грозный и управдом Бунша в «Иване Васильевиче», штабс-капитан Тушин в «Войне и мире», инженер Травкин в «Тридцати трёх», отец невесты в «Не может быть!» — все эти роли мог сыграть Юрий Никулин.
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