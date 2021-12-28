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Зеленский начал санкционную компанию против трех медиахолдингов

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), вводящее санкции к трем компаниям, владеющим оппозиционными каналами, утверждено указом президента Украины Владимиром Зеленским, опубликованным 28 декабря на сайте главы государства.

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