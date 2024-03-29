НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina G
    Гоните его из России. Путь рассуждает о евреях, которые зверски убивают палестинских детей и женщин, создают геноцид ...Депутата Законода...
  • Михаил Еграшин
    Депутаты ничего не делают без личной или корпоративной заинтересованности.Депутат Хамзаев п...
  • Валерий Бирюков
    А для чего? Я считаю, что такая клиника должна быть одна на всю Россию: пусть страждущие постоят в очереди на реабили...Депутат Хамзаев п...

В Педиатрическом университете Петербурга запланировали плату за прогулы

В Педиатрическом университете Петербурга запланировали плату за прогулы

Меры направлены на устранение текущей задолженности студентов Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) планирует обязать студентов оплачивать отработки за занятия, пропущенные без уважительной причины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх