В Педиатрическом университете Петербурга запланировали плату за прогулы

Меры направлены на устранение текущей задолженности студентов Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) планирует обязать студентов оплачивать отработки за занятия, пропущенные без уважительной причины.
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