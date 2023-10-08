Помните лётчика Максима Кузьминова, который переметнулся на сторону врага и, угнав вертолёт Ми-8, убил собственных товарищей, когда те отказались предавать Родину? Так вот у него новые планы на жизнь.
Предатель на Ми-8 раскрыл свои планы после побега в Киев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МР
Маргарита Романова
Конечно вернется…на скамью подсудимых и посмотрит в глаза родственников преданных им сослуживцев
Ответить
1 д.
Алекс Сэм
Грохнут ублюдка.
Ответить
1 д.
СТ
Сергей Туренко
Эту тварь свинячую нужно грохнуть еще когда она будет на пути в Европу, если успеет туда доехать.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии