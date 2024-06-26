Надымчанин вернулся домой из украинского плена. Он попал в число служащих, которые вернулись на Родину в результате российско-украинского обмена, написал ямальский омбудсмен Андрей Нестерук в своих соцсетях.
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