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Надымчанин вернулся домой из украинского плена

Надымчанин вернулся домой из украинского плена

Надымчанин вернулся домой из украинского плена. Он попал в число служащих, которые вернулись на Родину в результате российско-украинского обмена, написал ямальский омбудсмен Андрей Нестерук в своих соцсетях.

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