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Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей

Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единая минимальная цена пачки сигарет в РФ с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.

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