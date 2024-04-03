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Закон и Порядок

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Сектор Газа должен стать как Хиросима и Нагасаки – сенатор США

Сектор Газа должен стать как Хиросима и Нагасаки – сенатор США

Бывший христианский пастор, а ныне член Палаты представителей США Тим Уолберг заявил, что с палестинский Сектор Газа нужно спалить так же, как японские города Хиросима и Нагасаки: «Это должно быть как Нагасаки и Хиросима.

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