Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ служащим в армии иностранцам Ирэн ОрлонскаяВажное решение принято президентом России Владимиром Путиным, которое позволяет иностранным гражданам, служащим по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации или других воинских формированиях страны, получить российское гражданство.
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