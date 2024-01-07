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Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ служащим в армии иностранцам

Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ служащим в армии иностранцам

Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ служащим в армии иностранцам Ирэн ОрлонскаяВажное решение принято президентом России Владимиром Путиным, которое позволяет иностранным гражданам, служащим по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации или других воинских формированиях страны, получить российское гражданство.

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