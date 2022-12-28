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Бывают случаи, когда владелец вроде решил залить в промытую тормозную систему свежий тосол на зиму, а к весне тосол вместо синего цвета стал бледно желтый

Бывают случаи, когда владелец вроде решил залить в промытую тормозную систему свежий тосол на зиму, а к весне тосол вместо синего цвета стал бледно желтый

﻿﻿Некоторые водители до сих пор заливают антифриз в систему охлаждения. Так как этот автомобильный продукт давно вышел из моды, не стоит полагаться на его качество.

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