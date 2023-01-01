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Лукашенко предложил Кубе объединиться из-за попыток диктата США

Лукашенко предложил Кубе объединиться из-за попыток диктата США

Минск и Гавана должны объединиться из-за попыток диктата Вашингтона в отношении малых государств. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем освобождения Республики Куба, адресованному ее лидеру Мигелю Диас-Канелю.

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