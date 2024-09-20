Копать грядки осенью или лучше оставить до весны: дачники со стажем дают ответ на вопрос многих начинающих огородников Ольга БезродняяДачники активно занимаются перекопкой участков и задаются вопросом, когда лучше это делать — осенью или весной.
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