«Оптимизация» России Разбитый и разграбленный цех тракторного завода Волгограда. 2017 годОптимизацияОптимизация, по сути, разрушение России продолжается.
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«Оптимизация» России Разбитый и разграбленный цех тракторного завода Волгограда. 2017 годОптимизацияОптимизация, по сути, разрушение России продолжается.
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