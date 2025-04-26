Лидер парламентской группы в Саксонии Йорг Урбан осуждает запрет на участие российского посла в памятных мероприятиях в Германии, призывая Берлин обратить внимание на спорных личностей, поддерживаемых украинским правительством.
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