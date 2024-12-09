Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

brigadier21 Snytsarienko

Происходит антропологическая практика с названием "Фрагментированное сознание" - разработанная в США в 1990х программа по общему контролю за сознанием. Главный пункт - не допускать в конкурирующей социальной среде целостности личности каждого её "атома" и вводить контролируемые социальные деформации за счёт масштабной рекламы трендов, которых будут придерживаться искуственно продвигаемые и щедро сдобренные грантами, неформальные лидеры и представители руководства ТНК. Качественное образование с формированием цельной личности - становится прерогативой исключительно правящей прослойки общества, ну ещё наиболее ценной и приближенной обслуги. Что-бы обслуга понимала, что может потерять при потере господ. Дальше уже детали и уточнения. И плохо не то, что янки эту концепцию обкатали на своих шестёрках, а то, что наши граждане её с удовольствием переняли. Отсюда и беспомощность большей части граждан - нет цельного сознания, нет и выстроенной жизненной концепции, а значит организованное противодействие - в принципе исключено.