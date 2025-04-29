В КГА Санкт-Петербурга отправили 3 тысячи предложений о ПЗЗ

Их рассмотрят на заседаниях По итогам общественных обсуждений проекта изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) поступили 3 тысячи предложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии