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Петербургский дневник

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В КГА Санкт-Петербурга отправили 3 тысячи предложений о ПЗЗ

В КГА Санкт-Петербурга отправили 3 тысячи предложений о ПЗЗ

Их рассмотрят на заседаниях По итогам общественных обсуждений проекта изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) поступили 3 тысячи предложений.

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