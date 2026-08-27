В Калининграде прокомментировали угрозы превентивных ударов НАТО по региону

В Калининграде отреагировали на угрозы превентивных ударов НАТО по региону. Депутат Законодательного собрания Калининградской области, член комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин выразил свою позицию по данному вопросу, сообщает ТАСС.
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