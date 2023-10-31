Маск предложил запретить экспорт хумуса из-за вторжения Израиля в Газу

ВАШИНГТОН, 1 ноября, ФедералПресс. Американский предприниматель и владелец соцсети Х (раньше – Twitter) Илон Маск в шутку предложил завершить израильско-палестинский конфликт запретом на экспорт нута, из которого делают еврейский хумус.
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