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Продажу сигарет и вейпов на остановках запретят в России с 1 сентября

Продажу сигарет и вейпов на остановках запретят в России с 1 сентября

Подобные ограничения уже распространяются на ряд других объектов транспортной инфраструктуры С 1 сентября в России начнет действовать запрет на продажу сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта.

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