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Татар-информ

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В Нижнекамске жители пострадавшего после атаки БПЛА дома возвращаются в квартиры

В Нижнекамске жители пострадавшего после атаки БПЛА дома возвращаются в квартиры

30 августа мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил жителей дома №3 на Чабьинской улице, который пострадал в результате массовой атаки БПЛА 12 июня.

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