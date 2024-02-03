В школах готовятся ввести семьеведение и совместные уроки труда для мальчиков и девочек

Вокруг семьеведения ранее велись споры: депутаты утверждали, что такие уроки уберегут Россию от падения в демографическую пропасть, в то время как представители Минпросвещения говорили, что количество часов в школьных программах ограниченно.
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