В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции и ребята из отряда ЮИД вместе сдали нормативы ГТО

В Кунгуре сотрудники ГИБДД и ребята из отряда ЮИД сдали нормы ГТО. Мероприятие было приурочено к празднованию 91-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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