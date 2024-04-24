«В зоне риска 9 населенных пунктов»: в омском МЧС рассказали о второй волне паводка и когда ждать третью.
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«В зоне риска 9 населенных пунктов»: в омском МЧС рассказали о второй волне паводка и когда ждать третью.