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Царьград

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После атаки на Казань Живов возмутился – пора уничтожать тех, кто отдаёт приказы: "Военные атаки по мирной инфраструктуре"

Утром 21 декабря произошла атака на Казань. После неё политолог, публицист, автор телеграм-канала "Живов Z" Алексей Живов возмутился – пора уничтожать тех, кто отдаёт приказы: "Военные атаки по мирной инфраструктуре".

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