Монсон - о татуировке с буквой Z

Американский боец-ветеран ММА Джефф Монсон объяснил, зачем сделал на шее татуировку с буквой Z. «Я был в Донбассе много раз, может быть, 10-12 раз с 2016 года.
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