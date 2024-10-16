Один из любимых нарративов критиков администрации президента Джо Байдена внутри США — это его якобы прокитайская политика.
США делают подарок КНР — Байден опять опозорился
Комментарии
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Анатолий Рябенко
США лишний раз демонстрирует свою непродуманную глупость и ошибки в международной политике. Значит такие развороты ведут к гибели гегемона и его последователей. Хоть бы поскорее сдохли.
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13 час.
фарид сабиров
Да пусть передушат друг друга
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13 час.
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