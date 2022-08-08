Россиянка Касаткина после победы в Сан-Хосе анонсировала следующий турнир со своим участием

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост после победы в финале теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе, "Невероятная неделя в Сан-Хосе! Спасибо всем за поддержку и отдельное спасибо моей команде.