Медведев – зрителю на US Open: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли?»

Даниил Медведев поругался со зрителем во втором круге US Open против Кристофера О’Коннелла. Перед подачей в четвертом сете Медведев сказал кому-то на трибунах: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли? Тупой или нет?» Судья после этого попросил зрителей не шуметь из уважения к обоим игрокам.