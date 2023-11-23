Раненный после удара ВСУ журналист скончался: последнее короткое видео

Сегодня стало известно, что после резкого ухудшения состояния российский журналист скончался. Появились кадры снятые коллегами из канала Россия 24, которые находились на той же сьемке в районе Токмак.
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