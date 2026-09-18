Сходил на выборы в тоталитарной стране

Сходил проголосовал на выборах в Госдуму.В этом году у нас электронного голосования нет, поэтому по старинке пошел на участок.
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