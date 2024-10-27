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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга за «недопустимое поведение» по итогам матча со «Спартаком». Красно-белые оштрафованы за кричалки фанатов, нецензурные не были выявлены

Лига выступила с официальным заявлением по итогам рассмотрения ситуации в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА (2:5).

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