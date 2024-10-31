США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта

24 октября 2024 г. Джо Байден подписал меморандум с длинным названием «Укрепление лидерства Соединенных Штатов в области искусственного интеллекта; использование искусственного интеллекта для достижения целей национальной безопасности; а также повышение надежности искусственного интеллекта».