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"Пленные пошли ежедневно": Особая тактика НКВД принесла плоды в Курской области

"Пленные пошли ежедневно": Особая тактика НКВД принесла плоды в Курской области

Фото: Царьград ВС России применили особую тактику НКВД в Курской области. И она принесла свои плоды: "Пленные пошли ежедневно".

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Комментарии
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Олег Самойлов
Зачем? Собирать и предъявлять по тем странам, из которых приперлись! Послов притащить и в ИХ присутствии допросить, пусть поясняют, кто, откуда, по чьей прихоти и далее по списку! А потом послу бумагу в зубы и пусть рисует оправдаловку! А наемничков - на работы! Мест для их трудоустройства у нас более, чем предостаточно! Есть такие, откуда сбежать практически не реально! А больше года-полутора выжить - самый интересный момент! А как  издохнет - мамашку с папашкой пригласить (ЗА ИХ СЧЕТ!!!) трупик забрать! Если захотят!
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9 час.
Наталья Волкова
Очень правильное предложение, кто б прислушался только. Хотят в плен сдаться- пожалуйста! И на работы, на урановые рудники. Нечего их кормить и лечить, . За колючую проволоку, разбирать радиоактивные отходы , присланные из их же стран.
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7 час.
АИ
Арсен Исмаилов
правильно
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2 час.

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