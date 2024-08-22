"Пленные пошли ежедневно": Особая тактика НКВД принесла плоды в Курской области

Олег Самойлов

Зачем? Собирать и предъявлять по тем странам, из которых приперлись! Послов притащить и в ИХ присутствии допросить, пусть поясняют, кто, откуда, по чьей прихоти и далее по списку! А потом послу бумагу в зубы и пусть рисует оправдаловку! А наемничков - на работы! Мест для их трудоустройства у нас более, чем предостаточно! Есть такие, откуда сбежать практически не реально! А больше года-полутора выжить - самый интересный момент! А как издохнет - мамашку с папашкой пригласить (ЗА ИХ СЧЕТ!!!) трупик забрать! Если захотят!