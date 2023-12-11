В Барнауле будут судить восьмерых человек, укравших топливо на 2,5 млн рублей

Злоумышленники внесли изменения в программное обеспечение АЗС и тем самым создавали "излишки", которые забирали себе В Барнауле будут судить восьмерых обвиняемых в хищении более 3 тонн топлива с автозаправочных станций, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.