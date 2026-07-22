Накануне свадьбы жених огорошил меня заявлением, что теперь я должна стать прислугой для его матери. В ответ я просто молча разорвала наше заявление в ЗАГС

"Оба приехали из маленьких местечек" (с) Но мамашка живёт в ЭТОМ городе в собственной старой квартире... Эх, ИИ, дорогой ты их ИИ... 🤣

Дмитрий Захаров

Использованные стандарты: 1. Яблочный пирог. В каждой истории печется либо он, либо утка с яблоками. 2. Фраза "...не преувеличивай". Используется либо эта, либо "не драматизируй". Применяется, когда один ГГ пытается вернуть другого ГГ с небес на грешную землю... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Говнорассказ как говнорассказ. ))))))))))))))