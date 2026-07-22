Накануне свадьбы жених огорошил меня заявлением, что теперь я должна стать прислугой для его матери. В ответ я просто молча разорвала наше заявление в ЗАГС
— Вот как мы поступим! — с энтузиазмом потирал ладони Виктор, удобно устраиваясь на старом продавленном диване в моей скромной съемной квартире-студии.
Комментарии
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Сколько маме ? 40,50 какой нафталин?
"Оба приехали из маленьких местечек" (с) Но мамашка живёт в ЭТОМ городе в собственной старой квартире... Эх, ИИ, дорогой ты их ИИ... 🤣
Использованные стандарты:
1. Яблочный пирог. В каждой истории печется либо он, либо утка с яблоками.
2. Фраза "...не преувеличивай". Используется либо эта, либо "не драматизируй". Применяется, когда один ГГ пытается вернуть другого ГГ с небес на грешную землю...
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Говнорассказ как говнорассказ.
))))))))))))))