Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Накануне свадьбы жених огорошил меня заявлением, что теперь я должна стать прислугой для его матери. В ответ я просто молча разорвала наше заявление в ЗАГС

Накануне свадьбы жених огорошил меня заявлением, что теперь я должна стать прислугой для его матери. В ответ я просто молча разорвала наше заявление в ЗАГС

— Вот как мы поступим! — с энтузиазмом потирал ладони Виктор, удобно устраиваясь на старом продавленном диване в моей скромной съемной квартире-студии.

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Комментарии
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Лиза
Сколько маме ? 40,50 какой нафталин?
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1 м.
Traveller
&quot;Оба приехали из маленьких местечек&quot; (с) Но мамашка живёт в ЭТОМ городе в собственной старой квартире... Эх, ИИ, дорогой ты их ИИ... 🤣
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1 м.
Дмитрий Захаров
Использованные стандарты: 1. Яблочный пирог. В каждой истории печется либо он, либо утка с яблоками. 2. Фраза &quot;...не преувеличивай&quot;. Используется либо эта, либо &quot;не драматизируй&quot;. Применяется, когда один ГГ пытается вернуть другого ГГ с небес на грешную землю... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Говнорассказ как говнорассказ. ))))))))))))))
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1 м.