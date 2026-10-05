Индекс гособлигаций России снизился на 0,1%

Индекс MCXRGBI снизился до 111,28 пунктов, падение ликвидных ОФЗ составило от 0,1% до 0,2%. Обзор подготовил профессор Финансового университета Алексей Грищенко.
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