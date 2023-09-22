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Сауль о стремлении Феликса уйти в «Барсу»: «Он мог бы поступить лучше, это сказалось на «Атлетико». Игрок отличный, но сам должен хотеть адаптироваться к тому, что не считает идеальным»

Сауль о стремлении Феликса уйти в «Барсу»: «Он мог бы поступить лучше, это сказалось на «Атлетико». Игрок отличный, но сам должен хотеть адаптироваться к тому, что не считает идеальным»

В июле полузащитник, принадлежащий «Атлетико», заявил, что хотел бы выступать за «Барселону». Перед закрытием трансферного окна каталонцам удалось его арендовать.

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