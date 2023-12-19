Названа главная составляющая успеха ВС РФ на краснолиманском направлении

Военный эксперт Кнутов: ВС РФ используют ДРГ на краснолиманском направлении Российские военные на краснолиманском направлении для осуществления продвижений используют не только дроны, но и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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