Цены на память DDR3 готовятся к взлёту на фоне растущего дефицита Рынок памяти...

Цены на память DDR3 готовятся к взлёту на фоне растущего дефицитаРынок памяти DDR3 переживает серьёзный дисбаланс спроса и предложения, поскольку ведущие мировые производители, такие как Samsung, SK hynix и Micron, постепенно сворачивают производство этого типа памяти.