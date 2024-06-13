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Цены на память DDR3 готовятся к взлёту на фоне растущего дефицита Рынок памяти...

Цены на память DDR3 готовятся к взлёту на фоне растущего дефицита Рынок памяти...

Цены на память DDR3 готовятся к взлёту на фоне растущего дефицитаРынок памяти DDR3 переживает серьёзный дисбаланс спроса и предложения, поскольку ведущие мировые производители, такие как Samsung, SK hynix и Micron, постепенно сворачивают производство этого типа памяти.

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