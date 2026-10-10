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Новостной Хаб

1 подписчик

Зачем прощать обиды и как это сделать, чтобы не наступать на грабли снова

Почему мы держимся за обиды Обида — это непрожитая боль. Когда нас ранили, а мы не позволили себе почувствовать боль полностью, она застревает внутри и превращается в обиду.

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