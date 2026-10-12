Почему россияне переезжают жить в Таиланд, что там хорошего и что плохого? Сколько нужно на это денег

Почему россияне переезжают жить в Таиланд, что там хорошего и что плохого? Сколько нужно на это денегТаиланд уже много лет остается одной из самых любимых стран для россиян — кто-то едет туда на зимовку, кто-то на пару лет, а кто-то перебирается навсегда.
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