Почему россияне переезжают жить в Таиланд, что там хорошего и что плохого? Сколько нужно на это денег

Почему россияне переезжают жить в Таиланд, что там хорошего и что плохого? Сколько нужно на это денегТаиланд уже много лет остается одной из самых любимых стран для россиян — кто-то едет туда на зимовку, кто-то на пару лет, а кто-то перебирается навсегда.