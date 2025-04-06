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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Ферстаппен, вне всяких сомнений, прямо сейчас является лучшим в мире гонщиком»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Японии, заявив, что победа стала возможна исключительно благодаря выдающемуся выступлению Макса Ферстаппена.

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