Российские войска поразили логистический центр «Экватор» в Ровно. Это сообщило Минобороны России Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.