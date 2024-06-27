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Сушинский о переходе Мичкова в «Филадельфию»: «Парню надо развиваться, это интересный шаг. У него есть все задатки стать лидером»

– Что думаете о переходе Мичкова в «Филадельфию»? – Парню надо развиваться, это интересный шаг для его жизни.

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