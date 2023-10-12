В МВД Татарстана подвели итоги операции «Арсенал»

В период с 25 по 29 сентября 2023 года, на территории Республики Татарстан проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал», целью которой было выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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