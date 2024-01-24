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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художники из Capcom рассказали, как создавали мир Dragon's Dogma 2 Любые демонстрации ...

Художники из Capcom рассказали, как создавали мир Dragon's Dogma 2 Любые демонстрации ...

Художники из Capcom рассказали, как создавали мир Dragon's Dogma 2Любые демонстрации масштабного ролевого экшена Dragon’s Dogma 2, будь то трейлер или скриншот, сходу покажут чрезвычайно знакомый фэнтезийный мир, каким его себе все представляют.

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